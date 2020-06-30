KSK’den müthiş hamle

FIFA kanalıyla kulübe puan silme ve küme düşürme tehdidi oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'in faizleriyle 170 bin Euro tutan alacağını 13 Temmuz'a kadar kapatmak için taraftarla birlikte kampanya başlatan Karşıyaka'da yönetim, destek verenlere kombine bilet hediye edecek. Duric kampanyasına 355 TL'lik destek olan herkese üzerinde, "Kalan son FIFA dosyası benim sayemde kapandı" yazılı yeni sezona özel futbol kombine kartı hediye edilecek.

ZOR ZAMANDA KENETLENDİLER

Karşıyaka 1.Lig'den düştükten sonra 2016 yılında 100 TL'den hatıra bileti organizasyonu düzenleyip kulübe 370 bin TL gelir sağlayan, 2017'de kampanyayla 102 bin Euro toplayıp Okan Şahingöz ve Kahe'den kaynaklı borçlar yüzünden gelecek puan silme cezalarının önüne geçen, henüz geçen hafta bağış kampanyasıyla futbolculara 78 bin TL prim desteği veren taraftarlar, Duric için de kampanya düzenlemişti. FIFA'dan 2016'da 2 dönem transfer yasağı, 2017'de 6 puan silme cezası alıp ardından 3.Lig'e düşen Karşıyaka, taraftarların 2017'de Okan Şahingöz ve Kahe dosyalarını kapatıp ateşi yakması sonrası diğer yabancı futbolcu borçlarını da tek tek ödemişti.



SADECE BİR OYUNCU KALDI

2018'DE iş adamı Mesut Sancak'ın desteğiyle Shukurov'a 205 bin, Juninho'ya 220 bin dolar, Kovalchuk'a 155 bin Euro ödeyerek FIFA'dan kesinleşen 18 puan silme cezasını ortadan kaldıran İzmir ekibinde yönetim o sezon Ofoedu'ya 59 bin dolar ödeyip 6 puan silme cezasını önlerken, Banahene'ye de 40 bin Euro yatırarak FIFA'nın küme düşürme tehdidini kaldırdı. Fall'un 172 bin Euro alacağı geçen yıl Büyükşehir'in desteğiyle, Kvesic'in 44 bin Euro alacağı ise yönetim çabasıyla kapandı.