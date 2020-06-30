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Haberler Spor KSK’li Adem için Beşiktaş devrede

KSK’li Adem için devrede

KSK’li Adem için Beşiktaş devrede
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Pınar Karşıyaka'nın geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivotu Adem Bona'ya, Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Menajerlik şirketinin ligde ilk kez bu sezon forma giymeye başlayan 2.06 boyundaki genç oyuncuyu daha çok süre alabileceği bir kulüpte oynatmak istediği belirtildi. Bona'nın Ege ekibinden bedelsiz ayrılma ihtimali bulunuyor. Menajerlik şirketinin 120 bin Euro maliyetle Nijerya'dan ülkemize getirip Türk vatandaşlığına geçirmesinin ardından U16, U17 ve U18 milli takımlarında Avrupa şampiyonalarında boy gösterip dikkatleri üzerine çeken Bona, 1.5 yıl önce Karşıyaka'nın altyapısına getirildi.

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