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Haberler Spor Rotasyon gündemde

Rotasyon gündemde

Rotasyon gündemde
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Göztepe'de Alanyaspor maçında alınan beraberlik sonrası teknik direktör İlhan Palut, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak olan maçta rotasyona gitmeyi planlıyor. Özellikle orta alanda değişiklik yapması beklenen Palut, Borges ve Mossoro'yu kenara alarak Castro ve Napoleoni'yi on birde değerlendirecek. Ayrıca Polonyalı golcü Kamil Wilczek'e de kulübe yolu gözükürken Alanya maçında kadroya alınmayan Cameron Jerome formasına kavuşacak. Palut'un Halil Akbunar'ı Fenerbahçe karşısında yine dinlendireceği ve oyuna Slatko Tripic ile başlayacağı öğrenildi.

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