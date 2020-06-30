Denizlispor'da korona virüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası oynanan 3 maçta galibiyet alınamaması taraftarı çileden çıkardı. Ara sonrası Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1 yenilip, öne geçtiği maçta en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a takılarak alt sıralardan kurtulamayan yeşil-siyahlılarda taraftar grupları sosyal medyada takımın ruhsuz ve isteksiz oynadığını öne sürüp, çok geç olmadan önlem alınmasını istedi. Taftarlar, "Burası kimsenin babasının çiftliği değil büyük Denizlispor kulübüdür" eleştirisi yöneltti.
Taraftarlar çileden çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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