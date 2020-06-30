Taraftarlar çileden çıktı

Denizlispor'da korona virüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası oynanan 3 maçta galibiyet alınamaması taraftarı çileden çıkardı. Ara sonrası Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1 yenilip, öne geçtiği maçta en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a takılarak alt sıralardan kurtulamayan yeşil-siyahlılarda taraftar grupları sosyal medyada takımın ruhsuz ve isteksiz oynadığını öne sürüp, çok geç olmadan önlem alınmasını istedi. Taftarlar, "Burası kimsenin babasının çiftliği değil büyük Denizlispor kulübüdür" eleştirisi yöneltti.