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Haberler Spor Trabzon’a sakatlardan güzel haber

’a sakatlardan güzel haber

Abdulkadir, Ekuban ve Nwakaeme maçında sahada olabilir.

Trabzon’a sakatlardan güzel haber
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Lider M.Başakşehir'in Galatasaray ile berabere kalması ile Trabzon'un şampiyonluk umutlarını sürdürürken sakatlıkları bulunan yıldız isimlerden teknik heyete güzel haber geldi. Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak'ın durumunun ciddi olmadığı, Ekuban ile Nwakaeme'nin de G.Saray ile oynanacak kritik maça yetişme ihtimallerinin bulunduğu belirtildi.

ONAY ÇIKARSA OYNAYACAK
3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme'nin bu zorlu periyotta takımını yalnız bırakmak istemediği sağlık ekibinin onay vermesi durumunda G.Saray maçında forma giyebileceği öğrenildi. Son 9 sezonda ilk kez şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan ekip, 2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlamış ancak sezonu 82 puanla F.Bahçe'nin gerisinde averajla 2. sırada tamamlamıştı.

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