Trabzonspor vazgeçmiyor

Altay'ın bu sezon vitrine çıkardığı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor kesenin ağzını açtı. Karadeniz temsilcisi, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir'in de talip olduğu Cenk Özçakar'ın transferini gerçekleştirmek için İzmir ekibine 4.5 milyon TL artı bir sonraki satışından yüzde 20 pay ve bir oyuncu verme karşılığında pazarlıklara başladı.

37 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Trabzon'un istediği Özçakar, Bucaspor ve Altınordu'nun alt yapısında oynadıktan sonra 2014 yılında Altay'a transfer oldu. 19 yaşındaki futbolcu, kariyerinde oynadığı 37 karşılaşmada 1 gol attı.