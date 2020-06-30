Valencia bombası

G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili Meksika basınından bir iddia geldi. Meksika'da yayın yapan Primicias'ın haberine göre Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu ve Tigres'le yollarını ayıran Enner Valencia ile el sıkıştı. Ekvadorlu santrfora MLS Ligi'nden de taliplerin olduğu bilinirken, en ciddi adayın G.Saray olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcu 29 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 5 asist yaptı. Bilindiği üzere bonservisi elinde bulunan Valencia, sosyal medya hesabından Tigres ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.



LEMİNA ZOR

G.SARAY'DA Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lemina yine arka adalesinden sıkıntı yaşarken tedavisinin 1 hafta süreceği belirtildi. Bu hafta sonu Trabzonspor ile oynanacak kritikmaçta Lemina'nın forma giyip giymeyeceği tedavi sürecine bağlı olsa da ilk 11'de başlaması zor gözüküyor. Lemina bu sezon sakatlık sebebiyle 8 maç kaçırdı.