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Haberler Spor 1 numaralı operasyon

1 numaralı operasyon

1 numaralı operasyon
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Göztepe, gelecek sezon kaleci problemini çözmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan Portekizli kaleci Beto Pimparel'i ikna edemezken her türlü ihtimale karşılık alternatiflerini de belirledi. Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan'ın yanı sıra sarı-kırmızılı ekibin gündemine Erzurumspor'dan İbrahim Sehic, Denizlispor'dan ayrılan Adam Stachowiak ve Kayseri'den Lung geldi. Önceliği Beto'ya verecek olan Göz-Göz, Babacan ile anlaşamazsa diğer üç isim üzerinde yoğunlaşacak.

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