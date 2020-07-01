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Akigo tutulmaz

Akigo tutulmaz
Giriş Tarihi: 1.7.2020

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor galibiyetiyle son 4 maç öncesi ilk 2 yarışına az da olsa tutunan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Altay maçını, testlerimizin pozitif çıkmasının moral bozukluğuyla kaybettik. Ümraniye önünde de sahadaki yerimizi alamadık. Takımımız yine de kazanmayı başardı. Biz nasıl olursa olsun Süper Lig'e çıkacağız. Bizi artık kimse yenemez" dedi. Vural, "Sağlık Bakanlığı bize 3 test uyguladı ve korona virüs taşımadığımız bu testlerde kanıtlanınca 81 milyon vatandaşın arasına dönmemize izin verdi. Ancak TFF; devlet 81 milyonun arasına karışmamıza onay verirken bizi 11 futbolcunun içine sokmadı. İstanbul maçında saha olmak istiyoruz" dedi.

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