Altınordu fırsat tepti

TFF Birinci Lig'de altı sıralarda bağını koparmaya çalışan Altınordu, deplasmanda düşme hattında yer alan Adanaspor ile golsüz berabere kalarak taraftarını kahretti: 0-0. 10. dakikada Adanaspor'da Mbilla'nın Altınordu kalesini tam cepheden gördüğü pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Erhan topu kornere çeldi. 22. dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisine yapılan ortaya vole vuran Eze'nin vuruşu kaleci Erhan'ın elinde kaldı.

İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

61. dakikada Adanaspor'da Savaş'ın sağdan açtığı ortaya Ahmet Dereli kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı. 75. dakikada Adanaspor'da Mbilla'nın sağdan ortasında Bagayoko topa vurdu ancak turuncu beyazlı ekip sonuç alamadı. 83. dakikada Altınordu'da Muhammed, Adanaspor'un kalecisi Goran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı. Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.