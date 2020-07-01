Anahtar Göztepe’de

Süper Lig'de Avrupa umutlarını azaltan Göztepe, sezonun bitimine kalan 5 haftada şampiyonluk, Avrupa Ligi ve düşme potasının kaderini yakından ilgilendiren önem derecesi çok yüksek karşılaşmalar oynayacak.

FENER'LE OYNUYORLAR

Ligde cumartesi günü Göztepe, İstanbul deplasmanında Avrupa Ligi mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde 6. sırada 46 puanı bulunan sarı-lacivertli ekibin Göz-Göz maçından alacağı galibiyet Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste iki hafta evinde ligin dibindeki Ankaragücü ve düşme potasının hemen üzerinde konumlanan Gençlerbirliği ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar son iki hafta ise önce şampiyonluk iddiası bulunan Galatarasaray'a konuk olacak, son hafta ise Şampiyonlar Ligi'ni düşleyen Sivasspor ile evinde karşı karşıya gelerek sezonu tamamlayacak.



ZİRVEKİLERDEN ALDI DİPTEKİLERE DAĞITTI

Göztepe bu sezon ilk 7 sırada yer alan ekiplere karşı 10 maç yaparken Göztepe, bu maçlardan 14 puan çıkarmayı başardı. Ancak Göztepe son iki sezondur düşme potasındaki rakipleri karşısında varlık gösteremedi. İki yılda ateş hattında yer alan 6 ekiple yaptığı 6 maçta da yenilirken 18 puanlık bir kayıp yaşadı. Geçen sezon son sırada yer alan Alanya, Akhisar ve Erzurum'a 1-0'lık sonuçlarla yenilen Göz- Göz, bu yıl da düşme hattındaki Kasımpaşa'ya 4-1, son sıradaki Kayserispor'a 1-0 ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.

BURAK HAKERLER