Arkasspor’un 41’lik delikanlısı

Arkasspor'un Brezilyalı kaptanı Paulo Bravo, ilerleyen yaşına rağmen mavi-beyazlı takımda sergilediği performansla alkış topluyor. İzmir temsilcisindeki ilk döneminde 2010-13 yılları arasında 3 sezon forma giyen 41 yaşındaki voleybolcu, 2015'te geri döndüğü Arkasspor'da hem gençlere örnek oluyor hem de takımın başarısı için ter döküyor. Arkasspor'da toplamda 9'uncu sezonunu geçirmeye hazırlanan Bravo, saha dışındaki kişiliğiyle de parmakla gösteriliyor. Brezilyalı oyuncunun kariyerini sonlandırdıktan sonra Arkasspor'da antrenör olarak görevini sürdürmesi bekleniyor.