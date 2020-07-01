  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Arkasspor’un 41’lik delikanlısı

’un 41’lik delikanlısı

Arkasspor’un 41’lik delikanlısı
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Arkasspor'un Brezilyalı kaptanı Paulo Bravo, ilerleyen yaşına rağmen mavi-beyazlı takımda sergilediği performansla alkış topluyor. İzmir temsilcisindeki ilk döneminde 2010-13 yılları arasında 3 sezon forma giyen 41 yaşındaki voleybolcu, 2015'te geri döndüğü Arkasspor'da hem gençlere örnek oluyor hem de takımın başarısı için ter döküyor. Arkasspor'da toplamda 9'uncu sezonunu geçirmeye hazırlanan Bravo, saha dışındaki kişiliğiyle de parmakla gösteriliyor. Brezilyalı oyuncunun kariyerini sonlandırdıktan sonra Arkasspor'da antrenör olarak görevini sürdürmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkasspor’un 41’lik delikanlısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA