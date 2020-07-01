TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, sezon başında Adana Demirspor'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı. Kırmızı-beyazlıların kulüp Başkanı Kadir Dağlı, Bosna Hersekli futbolcu Hodzic'in bir süredir antrenmanlara katılmadığı için bu kararı aldıklarını belirtti. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in durumu kendilerine ilettiğini belirten Dağlı, "Biz de noter yoluyla 3 kez antrenmana katılmadığını tespit ettirdik ve oyuncuyu kadro dışı bıraktık. Takımdan ayrılan oyuncu ülkesine döndü. Adana Demirspor ile görüşmelerimiz sürüyor. Antrenmanlara çıkmadığı noter kanalıyla tespit edilen bir oyuncu için para ödemek istemiyoruz" dedi.
CEZA KESECEKLER
Balıkesir'den alacaklarını tahsil edemediğini söyleyen Hodzic, yöneticilerle vedalaşmadan kentten ayrıldı. Yönetimin, Hodzic'e ağır para cezası kesecek.
Bal-Kes’te Hodzic şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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