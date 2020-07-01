Belhanda’nın yerine Giuliano

Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. İstanbul ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Fenerbahçe'nin eksi oyuncusu Giuliano ile ilgileniyor. Arap basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı. Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Giuliano tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Giuliano ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.