  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Berkan’a Trabzon kancası

Berkan’a Trabzon kancası

Berkan’a Trabzon kancası
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Göztepe'de forma giyen bir çok yıldız Süper Lig ekiplerinin radarına girerken son gözde ise Berkan Emir oldu. Savunmanın solunda forma giyen Berkan Emir, bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'yi sırtlarken son olarak Trabzonspor, 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmemişti. Göztepe yönetimi, Alanyaspor ve Kasımpaşaspor'dan sonra şampiyon adayı Trabzonspor'un talip olduğu Berkan Emir ile sezon bitiminin ardından yeniden masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berkan’a Trabzon kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA