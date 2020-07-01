Berkan’a Trabzon kancası

Göztepe'de forma giyen bir çok yıldız Süper Lig ekiplerinin radarına girerken son gözde ise Berkan Emir oldu. Savunmanın solunda forma giyen Berkan Emir, bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'yi sırtlarken son olarak Trabzonspor, 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmemişti. Göztepe yönetimi, Alanyaspor ve Kasımpaşaspor'dan sonra şampiyon adayı Trabzonspor'un talip olduğu Berkan Emir ile sezon bitiminin ardından yeniden masaya oturup anlaşma zemini arayacak.