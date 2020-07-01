Beşiktaş’tan Bravo atağı

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Karius ile yollarını ayıran siyahbeyazlılar, Manchester City'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Claudio Bravo'yu gündemine aldı. İstanbul ekibinin deneyimli kaleciye yıllık 1.6 milyon Euro'dan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. El Mercurio sitesinin haberine göre Beşiktaş ve Bravo, transferde anlaşma noktasına geldi. Gazetenin haberinde "Bravo Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ancak Türkiye onun için en yakın opsiyon gibi duruyor" sözleri kullanıldı.

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Bravo ile Kara Kartal'ın yanı sıra Türkiye'den başka teklifler de var. Tecrübeli eldiven ile Galatasaray'ın da adı geçiyor. Şilili kaleci ile Celtic ve New York City'nin de ilgilendiği kaydediliyor.