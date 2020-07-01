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Büyük Altay Osmanlı önünde

Siyah-beyazlılar, saat 20.00’de Osmanlı’yı konuk edecek. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

Büyük Altay Osmanlı önünde
Giriş Tarihi: 1.7.2020

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için ter döken Altay, bugün Bornova Doğanlar Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports Max 2'den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor önünde 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik skorla 1 puanla ayrılan İzmir ekibi, sahasında Ankara temsilcisini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Kappel ile sarı kart cezalıları stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Abdülhamit Yıldız bugün forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Gençer Cansev de görev yapamayacak. Eskişehir'de kırmızı kart gören teknik direktör Yalçın Koşukavak da sahada olamayacak. Altay bu sezon Bornova'da oynadığı 6 maçta da puan kaybı yaşamadı. İstanbulspor (1-0), Boluspor (2-1), Adanaspor (3-1), Altınordu (1-0), Hatayspor (2-1) ve Akhisarspor'u (3-1) yenerek 18 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor'u da mağlup ederek Bornova Stadı'ndaki üç puan serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan Altay ve Osmanlıspor bugün 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin geride kalan 9 karşılaşmasında Altay 2, Osmanlıspor 3 galibiyetle sahadan ayrıldı. Taraftar arasındaki 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

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