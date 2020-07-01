Çifte sevinç

Yukatel Denizlispor, 3 Temmuz Cuma günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlarken, cezalı oyuncular takıma dönüyor. Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Zeki Yavru ve Beşiktaş karşısında 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Oğuz Yılmaz, Gaziantep FK karşısında formalarına kavuşacak. 27 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz, ligde 22 maçın 21'inde banko oynadı. 29 yaşındaki defans oyuncusu Zeki de, 24 maçın 22'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

RECEP NİYAZ YİNE YOK

Yukatel Denizlispor'da, sakatlığı süren Recep Niyaz bu hafta da takımdaki yerini alamayacak. Sivas maçı öncesi topuğunda ezilme meydana gelen Recep'in bu hafta da dinlendirileceği öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda, bağırsak operasyonu sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Isaac Sackey, Çaykur Rize karşısında ikinci devrede oynamıştı.

SEBAHATTİN ALP