Denizlispor bombalıyor

Yukatel Denizlispor forvet transferi için düğmeye bastı. Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'dan beklediği verimi alamayan yeşil-siyahlılar Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen dünyaca ünlü yıldız Vedad İbisevic'i gündemine aldı. Ege ekibinin liste başına aldığı 36 yaşındaki Bosnalı golcüye teklif götürdüğü ifade edildi. Bu sezon Hertha Berlin'de 25 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1259 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

MİLLİ FORMAYLA 28 GOL

Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen İbisevic, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 83 kez sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, 28 kez fileleri havalandırdı. Denizlispor'un bir dönemin flaş futbolcuları arasında yer alıp ilerlemiş yaşına rağmen istikrarını sürdüren Vedad İbisevic'i ikna edemezse alternatiflerini de belirlediği öğrenildi.



ESTUPİNAN ISRARI

Denizlispor yönetimi, Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın bonservisini almak istiyor. Teknik direktör Bülent Uygun'un kalmasını istediği, bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 24 yaşındaki futbolcunun da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi. Kupada 5 maçta 7 gol atan Estupinan, ligde 23 maçta 6 gol kaydetti.



MUSTAFA TAMAM

Denizlispor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



OĞUZ İÇİN YENİ TEKLİF

Yukatel Denizlispor'da sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Oğuz Yılmaz'a, yönetim yeni teklif sunacak. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncu, yeşilsiyahlı yönetimle ilk görüşmede anlaşma sağlayamamıştı. Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ileri sürülen Oğuz'a yeni bir teklif sunacak kurmaylar, 27 yaşındaki stoperi ikna etmeye çalışıyor.



ZEKİ'YLE GÖRÜŞME

Denizlisporlu kurmaylar, iç transferde Zeki Yavru'yla anlaşma zemini arıyor. Sezon başında Trabzon'dan gelen ve 24 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki defans oyuncusu, yeşilsiyahlı kulüpte kalmaya sıcak bakıyor. Zeki, kupada da 4 maçta oynadı.



173 GOL 61 ASİST

Vedad İbisevic, FC Baden'de futbola başladı. Sırasıyla ST. Louis Strikers, Chicago Fire Premier, Paris St. Germain, Dijon, Alemannia Aachen, 1899 Hoffenheim, Stuttgart ve Hertha Berlin formalarını terleten 36 yaşındaki golcü, futbol kariyerinde 472 maça çıktı, 173 gol attı, 61 de asist yaptı.