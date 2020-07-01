F.Bahçe’den bomba

Süper Lig'de son iki sezonda bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon öncesi transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Defans hattını güçlendirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek Filip Novak ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin yıllık önerdiği 1.2 milyon Euro'yu beğenmeyen Çekyalı 30 yaşındaki defans oyuncusu Novak, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 1.4 milyon Euro ve 3+1 yıllık sözleşmeye 'evet' dedi.

EŞİNİ İKNA EDEMEDİ

Novak'ın eşinin Trabzon'dan ayrılmak istemesi üzerine yıldız oyuncunun bu teklife yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Bu sezon Trabzonspor'da

25 maçta forma giyen Çekyalı defans oyuncusu 4 gol kaydetti. Filip Novak, FC Zlin, Tescoma Zilin, FK Jablonec, FC Midtjylland takımlarında da forma giydi. Bu arada Fenerbahçe'de Zanka sıkıntısı var. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Danimarkalı sto-per takıma dönecek. Yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Zanka ile de yolların ayrıl-ması planlanıyor.



SOL BEKTE AMA 4 GOLÜ VAR

Trabzon'da 2.5 sezondur forma giyen Çek sol bek Filip Novak, bu sezon forma giydiği 25 maçta 4 gol atarak takımına önemli bir skor katkısı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu Çek Milli Takımı'nda da 24 kez görev yaparken, kariyerinde çıktığı 317 resmi maçta ağları 45 kez sarsmayı başardı. Novak, savunmada forma giymesine rağmen kariyeri boyunca sadece 2 kez kırmızı kart gördü.