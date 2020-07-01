Göz-Göz’ün silahı Serdar

Göztepe'nin iki sezondur kadrosunda yer alan kanat oyuncusu Serdar Gürler, özellikle bu sezon Göztepe'yi sırtlayan isim oldu. İspanyol ekibi Huesca'dan kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon 7 gol atıp, 6 asist üretirken sarı-kırmızılı ekibin attığı 13 gole doğrudan etki etti, takımın kazandığı 12 puana katkı sağladı.

HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR

YILDIZ futbolcu 3-1 biten Ankaragücü maçında 2 gol, yine 3-1 biten Konyaspor maçında bir gol bir asist yaparak takımını zafere taşıdı. Serdar 1-1 biten Yeni Malatya ve Denizli ile 3-3 biten Alanyaspor maçında maçlarında attığı gollerle takımını yenilgiden kurtardı. Serdar aynı zamanda 2-1 biten G.Saray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet gollerinin asistini yapıp 6 puana katkı verdi.