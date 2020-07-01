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Haberler Spor G.Saray’da operasyon

G.Saray’da operasyon

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan sarı-kırmızılı ekipte , 14 futbolcunun biletini kesti.

G.Saray’da operasyon
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, üst üste alınan kötü sonuçlar ve sakatlıklar sonucunda zirveden uzaklaşırken, teknik direktör Fatih Terim yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Gönderilecek isimlerle yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, Andone, Jimmy Durmaz, Lemina, Mariano, Yuto Nagatomo, Martin Linnes, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Maicon, Babel, Diagne, Belhanda, Luyindama ve yıldız golcüsü Falcao'yu gözden çıkardı.

İNDİRİM İSTİYORLAR
Savunma hattının lideri olan Marcao için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen Galatasaray yönetimi bu kez plan değiştirdi. İstanbul ekibi, yıldız oyuncu Marcao'yu 10 milyon Euro seviyesinde tekliflerin gelmesi halinde elinden çıkararak kasasını dolduracak. Yönetimin ayrıca yeni sezon öncesi takımda kalacak futbolculardan sözleşmelerinde indirim isteyeceği de öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, dış transferde ise hamlerini sağ bek, orta saha, kanat ve forvet oyuncusu transferiyle yapmayı planlıyor.

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