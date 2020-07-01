Karşıyaka, yeni sezonda Bornova Doğanlar Stadı'na taşınacak. Yeşil-kırmızılılar, Bornova Belediyesi ile protokol imzaladı. İmza törenine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimin yanı sıra yeşil-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Tayfun Yelkenbiçer de katıldı. Yeni sezonun ilk bölümünde Atatürk Stadı'nda oynamaya devam edecek olan Kaf- Kaf, Bornova'ya taşınmak için yapımı süren Alsancak Stadı'nın bitmesini bekleyecek.

STAT KAPASİTESİ 9 BİN 138

Bornova Stadı'nı bu sezon Altay ve Altınordu kullanıyor. Gelecek sezon Alsancak Stadı'nın bitmesiyle iki İzmir kulübü Bornova'dan ayrılacak. Karşıyaka, bir kaç maçını Atatürk Stadı'nda oynadıktan sonra İzmir'de Bornova Stadı'nı kullanan tek kulüp olacak. Bornova Stadı'nın kapasitesi, Göztepe Süper Lig'e çıkınca kale arkası tribünü inşa edilerek 9 bin 138'e yükseltilmişti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Göztepe, Altay ve Altınordu'nun ardından İzmirimizin bir diğer güzide kulübü KSK'ye de ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. İlgili protokole Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikte imzaladık. KSK'ye uğurlar getirmesi dileğiyle İzmir futbolu için hayırlı olsun" dedi.

BÜYÜKKARCI'DAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda maçlarını Bornova'da oynayacakları için çok mutlu olduğunu belirtti. Büyükkarcı, "Önümüzdeki sezonda maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynamak için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ilgili protokolü imzaladık. Göstermiş olduğu cömert davranış ve desteği için İduğ'a teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan camia büyüğümüz Tayfun Yelkenbiçer'e de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.