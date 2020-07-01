  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Onazi dönüş yaptı

Onazi dönüş yaptı

Onazi dönüş yaptı
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Yukatel Denizlispor'un, Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi yeşil sahalara dönüyor. Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen 28 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından bireysel antrenmanlarına hız verdi. Gaziantep FK maçında oynaması beklenen Onazi, daha önce Göztepe maçında sakatlık yaşamış, 1 ay sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formasına kavuşmuştu. Onazi, Horoz'da 1'i kupa, 7'si lig 8 maçta 331 dakika süre aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onazi dönüş yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA