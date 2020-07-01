TBF’den üç kulübe eksi 1 puan cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya kulüp mali denetim lisans talimatına uyulmaması nedeniyle '1 puan silme' cezası verildiğini açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, (TBF) 3 kulübe puan silme cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş ve Karşıyaka kulüplerine mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1 puan silme cezası verdi. Söz konusu kulüpler yeni sezonu eksi 1 puanla başlayacak. Karşıyaka yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada karara itiraz edeceğini duyurdu.