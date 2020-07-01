  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor TBF’den üç kulübe eksi 1 puan cezası

’den üç kulübe eksi 1 puan cezası

TBF’den üç kulübe eksi 1 puan cezası
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya kulüp mali denetim lisans talimatına uyulmaması nedeniyle '1 puan silme' cezası verildiğini açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, (TBF) 3 kulübe puan silme cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş ve Karşıyaka kulüplerine mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1 puan silme cezası verdi. Söz konusu kulüpler yeni sezonu eksi 1 puanla başlayacak. Karşıyaka yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada karara itiraz edeceğini duyurdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TBF’den üç kulübe eksi 1 puan cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA