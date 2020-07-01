TFF 1. Lig’de erken final

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için ter döken Erzurum BŞB ile Adana Demir bugün kozlarını paylaşacak. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Kritik maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise Play-Off oynayacağı ligde 57 puanla Hatay zirvede yer alıyor. İkinci sırada yer olan Erzurumspor'un ise 53 puanı bulunuyor. Adana Demirspor'da 51 puanla sıralamada 3. durumda.