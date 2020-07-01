TFF’den geri adım

Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin dün yaptığı toplantıda alt liglerde sezonun geri kalan maçlarının oynanmamasına karar verdi. Federasyonunun bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında üst lige direkt çıkacak, Play-Off oynayacak ve küme düşecek takımlarla ilgili kesin kararını açıklaması bekleniyor. TFF geçen hafta yaptığı açıklamada 2. ve 3. Lig'in 18 Temmuz'dan itibaren yeniden başlamasına karar vermişti. Alt liglerdeki 89 kulübün yüzde 90'ı liglerin oynanmaması talebinde bulunmasına rağmen alınan karara isyan etmişti.

PLAY-OFF BİLMECESİ

Federasyon ile Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu toplantıda orta yolun bulunduğu öğrenildi. Gözler federasyonun bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısını açıklayacağı karara çevrildi. Gündemde gruplarında ilk 2 takımların üst lige çıkması veya 1. sıradakilerin direkt çıkması ve 2 ila 5 veya 9. takımlar arasında Play-Off oynanması ve küme düşmenin kaldırılması da gündemde. Zayıf bir ihtimal olmakla birlikte 2 ve 3. Lig'de gelecek sezon yeni bir grup oluşturulması planların içinde olduğu öğrenildi.