Trabzon tetikte

Süper Lig'de kalan son 5 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen ve şampiyonluk yolunda lider Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor Galatasaray maçına ordaklandı. Cim-Bom'u mağlup ederek önemli bir engeli geride bırakmak istiyen Trabzon son haftalara avantajlı girmek istiyor. Zirve ile arasında iki puanlık fark bulunan bordo-mavililer seferberlik ilan etti. Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda hiç mağlup olmadı.

ZİRVEYE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalan bordo-mavililer ikinci maçı 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, ayrıca lider Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları ise 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle sonuçlanmıştı.

MÜJDELİ HABERLER

Karadeniz ekibinde sakat oyunculardan iyi haberler geldi. Bu hafta Sosa'ya kavuşan Trabzon'da, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'nin zorlu Galatasaray deplasmanında forma giyeceği açıklandı.