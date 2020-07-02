Aslan gaza bastı

Gelecek sezon takımda büyük değişim planlayan G.Saray, transfer döneminde bombaları patlatmak için gaza bastı. Devre arası transfer döneminde de ismi sıklıkla sarı-kırmızılı ekiple gündeme gelen ve önceki gün kulübü Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'ı bu kez renklerine katması bekleniyor. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 1 yıllık olacağı kaydedilirken futbolcunun eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ortasında imzayı atacağı gelen haberler arasında.

YUVAYA DÖNÜŞ

Yuvası G.Saray'da eski günlerine dönmeyi hedefleyen yıldız oyuncu son olarak Başakşehir forması giymişti. Cim Bom, Arda dışında bir yerli yıldızla daha anlaşmaya çok yakın. Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un bir diğer yıldızı Emre Kılınç'la el sıkıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı ekiple 4 yıllık anlaşma sağladığı bildirilirken bu transferin de kısa bir sonra resmiyete kavuşması bekleniyor.

ROMA'DAN YEŞİL IŞIK

Bu arada yine Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Juan Jesus için Galatasaray'ın Roma'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Brezilyalı sol stoper için sarı-kırmızılıların Roma'nın sportif direktörü olan eski kalecisi Morgan De Sanctis'le temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı iddia edildi.



1905 TL'YE Mİ İMZA ATACAK?

Barcelona ile sözleşmesi resmen bitip serbest kalan Arda Turan ile ilgili daha önce Galatasaray'ın kuruluş yılına ithafen 1905 liraya resmi imzayı atacağı öne sürülmüştü. Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakan tecrübeli oyuncunun performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı konuşuluyor.