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Haberler Spor Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek şoku

’da şoku

Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek şoku
Giriş Tarihi: 2.7.2020

TFF 1. Lig'de pandemi salgını sonrası çıktığı iki maçta Menemenspor ve Hatayspor'a mağlup olan ve alt sıralardan kurtulamayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti. Bugün Play- Off kovalayan Fatih Karagümrük'ü konuk edecek kırmızı-beyazlılarda Balıkesir Atatürk Stadı'nda 20.00'de oynanacak maçın hakemi Antalya Bölgesi'nden Burak Şeker. Kırmızıbeyazlılarda, kadro dışı kalan Nermin Hodzic kadroda yer almıyor. Bal- Kes'te, Hatayspor maçında sakatlanan Sezer Özmen'in durumu maç saatinde belli olacak. Karşılaşma beINSports Max2 kanalından ekranlara gelecek.

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