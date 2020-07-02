Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek şoku

TFF 1. Lig'de pandemi salgını sonrası çıktığı iki maçta Menemenspor ve Hatayspor'a mağlup olan ve alt sıralardan kurtulamayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti. Bugün Play- Off kovalayan Fatih Karagümrük'ü konuk edecek kırmızı-beyazlılarda Balıkesir Atatürk Stadı'nda 20.00'de oynanacak maçın hakemi Antalya Bölgesi'nden Burak Şeker. Kırmızıbeyazlılarda, kadro dışı kalan Nermin Hodzic kadroda yer almıyor. Bal- Kes'te, Hatayspor maçında sakatlanan Sezer Özmen'in durumu maç saatinde belli olacak. Karşılaşma beINSports Max2 kanalından ekranlara gelecek.