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Haberler Spor B.Münih, Kouassi ile anlaşma sağladı

B.Münih, Kouassi ile anlaşma sağladı

B.Münih, Kouassi ile anlaşma sağladı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Almanya Bundesliga'da 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, transferde de hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde, Ocak ayında anlaştığı 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel ile sözleşme imzalayan Bayern Münih, PSG'den Tanguy Kouassi'yi de kadrosuna kattığını duyurdu. 4 yıllık sözleşme imzalayan Kouassi, Bayern Münih'e geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, forma için savaşacağının da sözünü verdi. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.

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