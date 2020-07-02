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Haberler Spor Bornova Stadı’nda bileği bükülmedi

’nda bileği bükülmedi

Bornova Stadı’nda bileği bükülmedi
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynamaya başlayan Altay, galibiyet serisini sürdürdü. Osmanlıspor'u da Bornova'da yenen siyah-beyazlılar iç sahadaki galibiyet serisini 7'ye çıkardı. Altay daha önce Bornova Stadı'nda İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor, Altınordu, Hatayspor ve Akhisarspor'u mağlup etmişti. Altay ile Osmanlıspor dün tarihlerinde 11. kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 4, Başkent ekibi ise 3 maçı kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 bitmişti.

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