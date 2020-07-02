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Haberler Spor Bulgaristan’dan Robertha iddiası

’dan Robertha iddiası

Bulgaristan’dan Robertha iddiası
Giriş Tarihi: 2.7.2020

G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili Bulgaristan'dan da flaş iddia ortaya atıldı. Bulgar basını, sarı-kırmızılıların L.Sofya'nın 22 yaşındaki süper yeteneği Nigel Robertha'nın peşinde olduğunu yazdı. Scoutlar, L.Sofya'nın son olarak Beroe ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcüyü izlediler. Robertha, mücadelede takımının 2 golünü de atarak galibiyeti getiren isim oldu.

LOKOMOTİV DE ONU İSTİYOR
Maç, Levski'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. Oyuncuyu izleyenler arasında Lokomotiv Moskova kulübünün de olduğu öne sürüldü. 1998'de Hollanda'nın Dordrecht şehrinde dünyaya gelen Robertha, 1.82 boyunda ve forvet hattında forma giyiyor. Robertha, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol, 2 asist üretti.

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