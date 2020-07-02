Büyükkarcı 9 dosya kapattı

Karşıyaka taraftarının başlattığı kampanyaya 200 bin TL vererek şuana kadar en büyük katkıyı sağlayan kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, FIFA'daki son dosyayı taraftar ve camia olarak kapatmanın çok anlamlı olacağını belirtti. Ağustos ayında yapılacak genel kurulda yeniden aday olacağını açıklayan başkan Büyükkarcı ve yönetimi görevde olduğu 2.5 yıllık görev süresince 9 eski yabancı futbolcu dosyasını kapattı. 36 puan silme cezası ve amatör kümeye düşme tehlikesinin önüne geçmişti.