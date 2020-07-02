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Büyüksün Altay

Süper Lig hesapları yapan ekibi, ’u Kerim, kaleci Mele (kk) ve Paixao’nun attığı gollerle dize getirdi.

Büyüksün Altay
Giriş Tarihi: 2.7.2020

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altay, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti. 16'da Turgut Doğan'ın yerden pasında Kerim Avcı topun gelişine sert vurdu: 1-0. 32'de Erhan'ın sağdan ortasında kaleci Mele topu kontrol edemeyerek kendi ağlarına gönderdi: 2-0. 38'de Todorovic'in uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

KERİM VE PAİXAO İYİYDİ
47'de Turgut Doğan'ın arka direğe pasında Paixao topu plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0. 59'da Turgut Doğan'ın sol çaprazdan şutunda top direğin dibinden çıktı. Altay maçı 3-0 kazandı. Bu arada Boluspor, lider Hatayspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a çıkartırken, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yaptı. İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından lige veda etti.

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