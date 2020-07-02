Destan yazacağız

Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Halil Akbunar, Göztepe forması ile Avrupa'da oynamak istediğini belirterek, "İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar da yaşayacağımıza inanıyorum" dedi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu takım olarak çok güzel bir stada kavuştuklarını belirterek, "Çok uzun bir zaman sonra stadımız oldu. Şöyle diyebilirim; bence Türkiye'nin en iyi statlarından bir tanesi oldu. İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız" diye konuştu.

"AVRUPA HİÇ HAYAL DEĞİL"

Göztepe'nin tarihi ile Türk futbolunda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Halil, "Atalarımız gerek Avrupa'da, gerekse liglerde unutulmaz bir çok zafere imza atmış. Ben de Avrupa kupalarında Göztepe'yi hayal ediyorum. Müthiş bir taraftarımız, harika bir stadımız ve özveriyle çalışan süper bir yönetimimiz var. Göztepe benim yaşam biçimim. Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. İnşallah kulübün böyle bir düşüncesi varsa benim düşüncem de bu yönde. Avrupa'da, Göztepe forması ile oynamak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğime inanıyorum" dedi.



"YABANCILARA KARŞI DEĞİLİM"

SÜPER Lig'deki yerli- yabancı oyuncu rekabetini değerlendiren Akbunar, "Sadece bizim takımımız değil, Süper Lig'de tüm takımlarda ağırlıkla yabancılar oynatılıyor. Yabancı oyuncuya karşı değilim. İyi yabancılar geldiği sürece ligimiz daha kaliteli olacak. Biz yerli oyuncular arasından daha iyi oyuncular çıkartabiliriz. Ama her önüne geleni getirirsek Türkiye'ye; gençlerin önü kapanıyor. Yabancıya karşı değilim ama iyi yabancılar gelmesinden yanayım" diye konuştu.



"PALUT SÜPER BİR HOCA"

HALİL Akbunar, teknik direktör İlhan Palut ile ilgili olarak da, "İlhan Palut ile hocalık dışında ağabey-kardeş ilişkimiz var. Gerçekten çok iyi ve yetenekli bir insan. Bizlerle ilişkisi çok iyi. Bize kendi oyun bilgilerini katmaya çalışıyor. Genellikle topun takımında kalmasını isteyen bir oyun anlayışı var. İkili ilişkileri de çok iyi İlhan hocanın. Biz de çok mutluyuz kendisiyle çalıştığımız için. Türkiye futbolunda İlhan hocanın adı daha fazla duyulacaktır. Bun inanıyorum" dedi.



HAYALİMDE MİLLİ TAKIM VAR

Daha önce alt kategorilerde milli formayı giyen Halil, A Milli Takım ile ilgili olarak, "Her futbolcunun hayalidir A Milli Takım'da oynamak. O ay-yıldızlı formayı giymek ve Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak istiyorum. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. İnşallah ben de Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum. Orada olabilmek için çok çalışacağım. Bu turnuvada çok iyi bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncular var. Buradan hepsine tekrar başarılar diliyorum" dedi.