Futbolda yerli devrim

Türkiye Futbol Federasyonu dün Kulüpler Birliği başkanlarıyla toplantı yaparak yabancı oyuncu sayısı ve yeni sezonun planlanması ile ilgili görüşmeler yaptı. TFF kulüplerin de görüşünü alarak 14 olan yabancı sayısını 12'ye indirme kararını benimsedi. 2015 yılında alınan ve günümüzde uygulanan 14 yabancı oyuncu sayısının her sezon kademeli olarak 2'şer sayı düşürülmesine karar verilirken, bazı kulüplerin karşı çıktığı iddia edildi.

32 YAŞ SINIRLAMASI YOLDA

Yerli futbolcuların daha fazla şans bulması için yabancı sayısının azaltılması gerektiğini düşünen TFF, yeni sistemi 8+2+2 olarak belirledi. Yani 2020-2021 sezonunda uygulanacak sisteme göre yabancıların 8'i sahada, 2'si kulübede, 2'si de tribünde olacak. Yani sahada en az üç yerli, 8 yabancı, kulübede ise 2 yabancı, en az 8 yerli olacak. 2021-2022 sezonunda ise sayı 2 yabancı daha azaltılarak, 6'sı sahada, 2'si kulübede 2'si de tribünde olacak. Ayrıca 32 yaşından büyük yabancı futbolcuların transfer edilmesi de yasaklanacak.