Göztepe zincir kıracak

Önce deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olan, ardından da kendi evinde Alanya ile 3-3 berabere kalan Göztepe, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanıyor. İstanbul'daki son 5 maçta rakibini yenemeyen İzmir ekibi, son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2'yle aldı. Rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçlarda bu süreçte 4 yenilgi bir beraberlik alan sarı-kırmızılılar hem rakibini hem de fobiyi yenmek istiyor. Göztepe, 2001-2002 sezonunda lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederken, 2002-2003'teki müsabaka golsüz sona erdi.

KUPADAN ELENMİŞTİ

Fenerbahçe ile Göztepe o sezondan 9 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. 2012-2013 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Göztepe, Fenerbahçe'ye 4-0'lık farklı bir skorla kaybedip kupadan elendi. Göz-Göz'ün 14 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e geri döndüğü 2017-2018 sezonunda Ülker Stadı'ndaki randevu 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta gülen taraf 2-0'lık skorla yine sarı-lacivertliler oldu. Göztepe son 3 sezondur Fenerbahçe'ye İzmir'de ise geçit vermedi. İki müsabaka 2-2 sona ererken, geçen yıl Göztepe rakibini Halil'in golüyle 1-0 mağlup etti.