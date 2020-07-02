Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse taktiksel çalışmalar yapılarak antrenman tamamlandı.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Cameron Jerome, Hüseyin Bulut ve sağ dizinde zorlanma ve ödem yaşayan Deniz Kadah takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.
İHA
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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