Göztepe'nin altyapısına 2011-12 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Halil, kulüpte Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de forma giyme şansı buldu. Sadece 2015-16'da geçici olarak Elazığspor'a kiralanan Halil, mevcut kadroda en uzun süre görev alan oyuncu unvanını almayı başardı. Göztepe ile bir kez 2. Lig ve 2 kez de 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Halil Akbunar takımı ile iki defa Süper Lig'e çıkma başarısı yakaladı, 11 yılda 275 maça çıkarken 39 gol attı.
İki kez Süper Lig mutluluğu yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.