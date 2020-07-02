Kara Kartal’ın gündemi Hart

Lorius Karius'un ayrılışı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, uzun bir süredir listesinde yer alan İngiliz kaleci Joe Hart için çalışmalarını hızlandırdı. İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den ayrılan tecrübeli kalecinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle harekete geçen Kara Kartal, elini çabuk tutup bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. BBC'ye demeç veren Joe Hart, "Real Madrid'in kapımı çalıp, Courtois yerine beni almayacağını biliyorum. Sadece bana inanacak birilerine ihtiyacım var. Bu güvenin karşılığını vereceğim. Söz konusu kalecilik olduğu için daha gencim. Zihinsel olarak daha da genç olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

3 MAÇTA GÖREV ALDI

33 yaşındaki İngiliz kaleci bu sezon Burnley formasıyla yalnızca 3 maçta forma giydi ve rakiplerin 7 golüne engel olamadı. Kariyerinde M.City, Torino ve West Ham gibi kulüplerde oynayan Joe Hart 2018 yılında M.City'den 3.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Siyah-beyazlılar, Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kaleci Stanislav Kritsyuk için de temaslarını sürdürüyor.



33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Joe Hart, kariyerinde M.City, Torino, West Ham United ve Burnley kulüplerinin başarısı için ter döktü.