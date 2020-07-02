Koşukavak’tan zorunlu değişim

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Osmanlıspor maçı öncesinde kart cezalısı oyuncularının çokluğundan dolayı kadroda önemli değişiklikler yaptı. Koşukavak savunma hattında sarı kart cezalısı olan Abdülhamit Yıldız ve Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İbrahim Öztürk ile Cenk Özkacar'a görev verdi. Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören Kappel'in yerine sağ kanatta Turgut Doğan Şahin forma giydi. Eskişehirspor randevusunda cezalı olduğu halde soyunma odasına giren Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya ise disiplin kuruluna sevk edildiği için forma giyemedi. İzmir ekibinde Eskişehirspor maçında kırmızı kartla cezalandırılan ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yerine yardımcı antrenör Sabahattin Yenilmez takımın başında sahaya çıktı.