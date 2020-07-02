TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. F.Bahçe'nin açıklamasında, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 3 Temmuz sürecine ilişkin kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalarına cevaben, başkan vekilimiz Semih Özsoy tarafından 5 Haziran'da FBTV'de 'Gündem Özel' programında yapılan açıklamaların kişilik hakkına saldırı olduğu iddiasıyla Özsoy hakkında Özdemir tarafından 250 bin lira manevi tazminat davası açılmıştır. Kulübümüz davanın takipçisi olacaktır." denildi.
Nihat Özdemir Özsoy’a dava açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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