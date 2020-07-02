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Haberler Spor Nihat Özdemir Özsoy’a dava açtı

Özsoy’a dava açtı

Nihat Özdemir Özsoy’a dava açtı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. F.Bahçe'nin açıklamasında, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 3 Temmuz sürecine ilişkin kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalarına cevaben, başkan vekilimiz Semih Özsoy tarafından 5 Haziran'da FBTV'de 'Gündem Özel' programında yapılan açıklamaların kişilik hakkına saldırı olduğu iddiasıyla Özsoy hakkında Özdemir tarafından 250 bin lira manevi tazminat davası açılmıştır. Kulübümüz davanın takipçisi olacaktır." denildi.

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