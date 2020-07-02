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Petkim umutlandı

’nde son 6 haftaya lider durumda giren Petkim, Sigortan.net İTÜ’nün ihraç edilmesinden sonra üst lige alınmayı bekliyor.

Petkim umutlandı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Türkiye Basketbol Ligi'nde 24 maçta 19 galibiyetle lider durumda yer alıp, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için kalan 6 haftayı sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla şampiyon ilan edilmeden bitirilmesinin şokuyla sarsılan Petkimspor'a dev bir umut doğdu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kasım 2019'da yürürlüğe girip yeni sezonda uygulamaya konulan Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın gereklerini yerine getirmeyen Bakırköy Basket'i (Sigortam. net İTÜ) Süper Lig'e almadı. Kriterleri karşılayamayan İstanbul temsilcisinin elenmesiyle ligdeki takım sayısı 15'e düşerken Petkimspor, Süper Lig için yasal itiraz süresini bekleyecek. Bakırköy Basket'in TBF Tahkim Kurulu'na yapacağı itirazda karar değişmezse Petkimspor'un Süper Lig'e davet edilmesi bekleniyor. Sürecin 20 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Petkimspor, Süper Lig hedefine ulaşırsa 6 sezon bu kategoride yer alıp 2014'te küme düştükten sonra kapanan Aliağa Petkim'den sonra ilçeyi ligde temsil edecek.

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