Sörloth’un gözü rekorda

Trabzonspor, Galatasaray ile pazar günü oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, elbette en büyük kozu yine Alexander Sörloth olacak. Bu sezon bordo-mavili forma ile toplamda 28 gole ulaşan Alexander Sörloth, Gürcü yıldız Şota'nın 30 gollük rekorunu kırmaya çok yakın. Bordo-mavili forma ile bu süreçte toplamda 28 gole ulaşan Sörloth üç gol daha atarsa, Gürcü yıldız Şota'nın 30 gollük rekorunu kıracak. Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynayacak Trabzon'da 24 yaşındaki santrfor, kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu unvanını almaya çalışacak.

HEM 2 KUPA HEM TAÇ

ŞOTA, ligde 25 golle tacı takmıştı. Sörloth şu ana kadar ligde 20 kez sahne aldı. Sörloth hem çifte kupa hem de krallık sevinci yaşamak istiyor. Galatasaray'ı dize getirme planını Sörloth'a göre yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, idmanlarda yıldız oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.