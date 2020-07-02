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Torres seçilirse Maradona geliyor

Torres seçilirse Maradona geliyor
Giriş Tarihi: 2.7.2020

İspanya Futbol Federasyonu Başkan Adayı Antonio Torres, Diego Maradona ile İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için anlaştıklarını açıkladı. Eğer Antonio Torres federasyon başkanı olarak seçilirse, İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Maradona olacak. Eski futbolcu ve hakem olan Antonio Torres, federasyon başkanı seçimlerinde Real Madrid'in efsane kalecilerinden Casillas ve mevcut başkan Luis Rubiales ile yarışacak. Öte yandan Diego Armando Maradona, haziran Arjantin ekibi Gimnasia ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatmıştı. Maradona kariyerinde Racing Club, Al Wasl, Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

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