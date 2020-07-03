Akhisar üçlük attı

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Akhisarspor, deplasmanda İstanbulspor'u tek golle geçti: 0-1. 35. dakikada sağ kanattan Onur Ayık ceza sahasına gönderdiği topa Hadzic topa vurdu defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 37'de ev sahibi İstanbulspor atağında Kaan'ın pasını alan İbrahim plasesi top yan direğin dibinden auta çıktı. 54'te Kaan ceza sahası sağ çaprazından sert şutu top yan direkte patladı. 57'de Erhan'ın faul atışından gelen topu kaleci Muhammed Alperen topu iki hamlede topa sahip oldu. 60'ta İstanbul gole çok yaklaştı. Enes topla ceza sahasına girdi ve sert şutu kaleci Lukac'ı geçen topu defansta Kadir, kafa ile kornere attı. 83'te Eray'ın ara pasını alan Ali Kanan 18 yayı üzerinden sert şutu top kaleci Muhammed Alperen sağından top filelere göndererek durumu 0-1 yaptı. 86'da Bertuğ'un pasını alan Eray sert vurdu kaleci Muhammed Alperen topu iki hallede tuttu. Maç 1-0 bitti.

KENAN MOLLA