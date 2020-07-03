Altay geliyor

TFF 1. Lig'de Süper Lig hesapları yapan Altay, adım adım hedefe koşuyor. Eskişehirspor deplasmanında 2 altın puan bıraktıktan sonra evinde küme düşme adayı Osmanlıspor'u 3-0 yenerek moral bulan 50 puanlı siyahbeyazlı ekip, ligde ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor'la puan farkını 4'e indirdi. Altay, pazar günü rakibine final gibi 90'da konuk olduktan sonra evinde 3. basamağa gerileyen 53 puanlı Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi, iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda son hafta Giresunspor deplasmanına ilk 2 umuduyla gidecek. Ligde Altay, 4 puan önündeki Adana Demirspor'u sezonun ilk yarısında evinde 1-0 mağlup etmiş, 3 puan üzerindeki Erzurumspor'u ise deplasmanda 3-1 dize getirmişti. İki rakibine karşı ikili averaj avantajını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, rövanş maçlarını da kazanarak bu avantajı korumayı planlıyor.

ALTAY'IN İKİLİ AVERAJI İYİ

İzmir temsilcisi diğer rakiplerinden Bursaspor ve Akhisarspor'a karşı ikili averajda üstün durumdayken, sadece Fatih Karagümrük'e karşı dezavantajlı durumda. İç sahada üst üste 7 galibiyet alarak 21 puan toplayan Altay, deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek deplasmandaki 7 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.



PAİXAO BONUSU KAPTI

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Osmanlıspor filelerini sarsarak ligde bu sezon toplam gol sayısını 20'ye çıkardı. 35 yaşındaki deneyimli santrfor, sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 20 gol barajını aşarak 30 bin Euro ekstra bonus kazandı. Daha önce 15 gol barajını geçmesi nedeniyle 20 bin Euro ödül hak eden Paixao, siyahbeyazlı takımla Süper Lig'e çıkarsa bonuslardan 50 bin Euro daha kasasına koyacak.