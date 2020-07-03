Altınordu’ya 1 puan yeter

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son 3 haftada 1 puan kazanması halinde kümede kalışını resmen ilan edecek. Ligde Eskişehirspor'un ardından Adanaspor da 2. Lig'e düşerken, küme düşecek son takım için 3 aday bulunuyor. 24 puanlı Osmanlıspor en büyük küme düşme adayı konumundayken, 30 puanlı Boluspor ve 33 puanlı Altınordu da az da olsa bu tehlikeyi hissediyor. Son 3 maçta Altınordu'nun 3 mağlubiyet alıp, Osmanlıspor'un ise bu periyotta 9 puan toplaması halinde Başkent ekibi bir mucizeyi gerçekleştirip ikili averajda üstün olması nedeniyle lige tutunacak. Bu durumda küme düşen Altınordu ya da Boluspor olacak.

AVERAJ HESAPLARI DA VAR

Üç takımın 33 puanda ligi tamamlaması halinde üçlü averaj hesabı devreye girecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda üç takım arasında oynanan maçlarda en az puanı toplayan Boluspor lige mendil sallayacak. Boluspor, 4 puan kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın kümede tutunacak. Ancak Altınordu son üç maça iyice odaklandı.