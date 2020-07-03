  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altınordu’ya 1 puan yeter

Altınordu’ya 1 puan yeter

ekibi ligin son 3 haftasında 1 puan alması halinde kümede kalışını resmen ilan edecek.

Altınordu’ya 1 puan yeter
Giriş Tarihi: 3.7.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son 3 haftada 1 puan kazanması halinde kümede kalışını resmen ilan edecek. Ligde Eskişehirspor'un ardından Adanaspor da 2. Lig'e düşerken, küme düşecek son takım için 3 aday bulunuyor. 24 puanlı Osmanlıspor en büyük küme düşme adayı konumundayken, 30 puanlı Boluspor ve 33 puanlı Altınordu da az da olsa bu tehlikeyi hissediyor. Son 3 maçta Altınordu'nun 3 mağlubiyet alıp, Osmanlıspor'un ise bu periyotta 9 puan toplaması halinde Başkent ekibi bir mucizeyi gerçekleştirip ikili averajda üstün olması nedeniyle lige tutunacak. Bu durumda küme düşen Altınordu ya da Boluspor olacak.

AVERAJ HESAPLARI DA VAR
Üç takımın 33 puanda ligi tamamlaması halinde üçlü averaj hesabı devreye girecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda üç takım arasında oynanan maçlarda en az puanı toplayan Boluspor lige mendil sallayacak. Boluspor, 4 puan kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın kümede tutunacak. Ancak Altınordu son üç maça iyice odaklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’ya 1 puan yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA