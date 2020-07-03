Denizlispor zor virajda

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasının açılış mücadelesinde sahasında Gaziantep FK önünde moral arıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak kritik karşılaşmanın hakemi Edirne Bölgesi'nden Özgür Yankaya. Maç beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 3 maçında galibiyetle tanışamayan ve küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Horozlar, Gaziantep FK'yı yenerek nefes almak istiyor. Denizlispor'da, zorlu Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlığı henüz geçmeyen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi dışında eksik bulunmuyor.

ONAZİ OYNAMIYOR

Isaac Sackey'in tam olarak iyileştiği Horoz'da, Recep Niyaz'ın da sakatlığının tam olarak geçtiği ve kadroya alındığı açıklandı. Yeşil-siyahlı takımda, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı oldukları için forma giymeyen Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Gaziantep FK'da ise sakatlığı süren Diarra forma giymeyecek. Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantep FK'yı yenerek nefes almak istediklerini söyledi. Uygun, "Ç.Rize deplasmanında iyi oynadık ve galibiyeti kaçırdık. Düşme potasının kaos ortamında her puanın hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Eksiklerin takıma dönecek olması sevindirici. Gaziantep maçını kazanarak seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.



HOROZ 10'A 5 ÜSTÜN

Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü ile 22. kez rakip olacak. Yeşil siyahlı Ege temsilcisi, bundan önce oynanan 21 maçtan 10'unu kazanma başarısı gösterdi, 6 maç beraberlikle sona ererken, 5 karşılaşmayı da Gaziantep Futbol Kulübü kazandı. Denizli'de oynanan 11 maçta ise eşitlik var. Denizlispor ile Gaziantep FK'nın Atatürk Stadı'nda 4'er galibiyeti bulunuyor, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmış. Denizli, 21 mücadelede 27 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.



SAHASINDA GÜLMÜYOR

Denizlispor, bu sezon iç sahada oynadığı 14 karşılaşmadan sadece 4'ünde galip gelebildi. 2 maçtan beraberlikle ayrılan ve 8 mücadeleyi de kaybeden yeşil-siyahlılar, evinde topladığı 14 puanla iç saha performanslarına göre 18 takım içinde en kötü 3 takımdan birisi konumunda. İç sahada 13 puan toplayabilen Ankaragücü ve Konyaspor'un ardından sondan ikinci durumdaki Horozlar, 14 Mart'ta G.Birliği'ni 1-0 yenmişti. Denizlispor, pandemi dönüşü Beşiktaş'a 5-1 yenilmişti.